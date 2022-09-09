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Названы самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью

Marie Claire: не следует заправлять свитер в брюки и подбирать сумку под цвет обуви

Фото: unsplash

Редакторы портала Marie Claire назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. По их словам, в подобных нарядах первый слой одежды не должен быть плотнее второго. Кроме того, журналисты поставили под сомнение универсальность колготок черного цвета в холодное время года. По их мнению, не следует сочетать указанные изделия с одеждой светлых тонов, поскольку они способны визуально ухудшить пропорции фигуры.

Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от тенденции заправлять свитер за пояс брюк или юбки, чтобы не подчеркивать недостатки телосложения. В то же время они призвали читательниц экспериментировать при составлении образов и использовать не только черно-серую палитру, но и яркие оттенки, а также не подбирать сумку под цвет обуви.

Ранее стилистка Ольга Захарец назвала самые частые ошибки при выборе верхней одежды. В число самых распространенных недочетов при покупке входят неправильные длина и цвет наряда.

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Алина Гостева
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