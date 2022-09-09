Названы самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью
Редакторы портала Marie Claire назвали самые частые модные ошибки женщин при сборах осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, эксперты внесли в данный список неправильное сочетание вещей при составлении многослойного образа. По их словам, в подобных нарядах первый слой одежды не должен быть плотнее второго. Кроме того, журналисты поставили под сомнение универсальность колготок черного цвета в холодное время года. По их мнению, не следует сочетать указанные изделия с одеждой светлых тонов, поскольку они способны визуально ухудшить пропорции фигуры.
Кроме того, специалисты порекомендовали воздержаться от тенденции заправлять свитер за пояс брюк или юбки, чтобы не подчеркивать недостатки телосложения. В то же время они призвали читательниц экспериментировать при составлении образов и использовать не только черно-серую палитру, но и яркие оттенки, а также не подбирать сумку под цвет обуви.
Ранее стилистка Ольга Захарец назвала самые частые ошибки при выборе верхней одежды. В число самых распространенных недочетов при покупке входят неправильные длина и цвет наряда.