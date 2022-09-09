Диетолог назвала самые полезные для поджелудочной железы блюда

Диетолог Дианова: омлеты и запеканки незаменимы при проблемах с поджелудочной железой

При проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем необходимо есть легкоусваиваемую пищу, полагает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. В беседе с изданием Ura.ru она заявила, что для здоровья этого органа незаменимы белковые омлеты и творожные суфле-запеканки.

Специалистка назвала эти блюда самыми полезными при проблемах с поджелудочной железой, так как они не усиливают нагрузку на нее и позволяют быстрее восстановить ее функцию. Особенно важно придерживаться данных рекомендаций людям, у которых в анамнезе есть желчнокаменная болезнь. Также без опасений можно включать в рацион свежие бананы, добавила она.

При этом от овощей, фруктов и ягод, не прошедших термическую обработку, в период обострения болезней поджелудочной стоит отказаться, предупредила Дианова. Кроме того, по ее словам, запрещены вареные яйца и яичница.

В то же время, отметила диетолог, при желчнокаменной болезни и любых проблемах с поджелудочной особенно важно придерживаться сбалансированного питания, а не употреблять в пищу исключительно запеканки и протертые до состояния суфле продукты.

«Какого-то суперпродукта, на который надо налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом грядут другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием», — подытожила Дианова.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова назвала самое опасное сочетание еды и алкоголя. Шипучие алкогольные напитки в тандеме с большим количеством жирной и соленой пищи оказывают негативное влияние на здоровье поджелудочной железы и могут спровоцировать приступ панкреатита, объяснила она.