Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Джулия Фокс появилась на Неделе моды в оголяющем грудь платье

Актриса Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в оголяющем грудь черном платье

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Vogue

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на вечеринке Smart Toxin, организованной модным журналом Vogue, в откровенном образе. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Известно, что мероприятие состоялось в четверг, 8 сентября, в рамках Недели высокой моды в Нью-Йорке. 32-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, верхняя часть которого представляла собой оголяющий грудь топ из сплетенных между собой нитей. Наряд был также оформлен летящей юбкой и широкими рукавами в виде крыльев.

Свой образ Фокс дополнила париком в виде короткой густой челки, двух обрамляющих лицо прядей и конского хвоста, а также черными стрелками до бровей и красной помадой.

В июле Джулия Фокс появилась на публике в брюках с необычным дизайном и стала мемом в сети. Актриса посетила вечеринку в Нью-Йорке в черном бюстгальтере, туфлях на каблуке и штанах с чрезмерно низкой линией талии, которые оголяли ее лобок. Пользователи сети принялись сравнивать ее с вымышленными персонажами различных фильмов, в частности, с инопланетными червями из картины «Люди в черном».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Оценена ситуация на российском рынке новостроек
Двухтонный станок раздавил бизнесмена на складе в Подмосковье
Названы лучшие места для свиданий в Москве
Онколог назвала методы борьбы со слабостью и тошнотой после химиотерапии
Marvel создала специальную комнату для обсуждения секретных проектов
В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода
В Британии за несколько часов до смерти королевы предложили пожить в ее поместье
МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС
В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.