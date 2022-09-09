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Российским пенсионерам разрешили брать ипотеку

«Известия»: российские банки начали поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков

Фото: Pixabay

Российские банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков сразу на пять лет — до 70-75. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций.

«Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Как считают эксперты, такая мера поможет организациям расширить аудиторию и привлекать дополнительное число заемщиков. Также рост цен на жилье приводит и к увеличению сумм кредитов.

Ранее правительство России объявило о запуске нового вида ипотеки — промышленной под пять процентов годовых. В рамках программы предприятия смогут получить долгосрочные кредиты на покупку производственной недвижимости. Кредит на приобретение площадок с инфраструктурой можно будет оформить на срок до семи лет.

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Марина Совина
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