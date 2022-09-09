В Ивановской области отметят 200-летие великого русского драматурга

В Ивановской области в 2023 году отметят 200-летие Островского

В Ивановской области запланирована масштабная культурная программа к 200-летию великого русского драматурга Александра Островского. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что годовщину со дня рождения драматурга отметят в 2023 году. Жителей и гостей области ждут международные театральные фестивали, гастроли, образовательные проекты, выставки и циклы лекций.

Кроме того, в числе ключевых событий юбилейного года международные театральные форумы. Например, фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце» — в следующем году его посветят творчеству драматурга, а также уникальный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST». Одной из основных площадок мероприятий станет Кинешемский драматический театр имени Александра Островского.

С 22 по 27 июля в городах Ивановской области прошел XVI международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Так, в кинотеатрах Иваново показали фильмы режиссера и документальное кино о его жизни.