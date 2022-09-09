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В Москве открыли памятник Кобзону

В центре Москвы открыли памятник к 85-летию со дня рождения певца Иосифа Кобзона

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Москве в Оружейном переулке открыли памятник к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщил ТАСС.

Монумент состоит из нескольких частей — помимо него, в сквере установили 12 «пластинок» с композициями артиста, которые можно прослушать, воспользовавшись QR-кодом. «Замечательно, что мы открыли этот памятник в самом центре Москвы. Эта прекрасная площадь, где рядом находится дом, в котором он жил вместе с Нелли. Я думаю, что москвичи будут приходить сюда и вспоминать его. Он всегда в нашем сердце», — заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Авторами скульптуры стали Дмитрий Клавсуц и Денис Бобылев.

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На церемонии открытия монумента присутствовали вдова певца Нелли Кобзон, его дочь Наталья Раппопорт-Кобзон, государственный и культурный деятель Михаил Швыдкой, руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский, а также близкие и коллеги Кобзона. Во время мероприятия включали песни знаменитого певца, а в момент открытия памятника прозвучал гимн России в его исполнении. Присутствующие возложили к монументу гвоздики и розы.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака — он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой матери.

Полина Кислицына
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