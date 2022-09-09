Стоматолог развеял главные мифы о здоровье зубов

Стоматолог Капил Кхурана назвал вред и опасность отбеливания зубов мифом

Ложные утверждения о здоровье полости рта все еще распространены в сознании пациентов, рассказал врач-стоматолог с 25-летним стажем Капил Кхурана. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные мифы, в которые верят люди, и развеял их.

Отбеливание зубов вредно и опасно

Ошибочное суждение большинства людей о том, что белые зубы — синоним здоровых зубов, а также блистательные белоснежные улыбки знаменитостей мотивируют все больше пациентов обращаться к стоматологам за отбеливанием зубов, отметил врач. Несмотря на это, остаются и те, кто не доверяет этой процедуре, и считает, что она повреждает зубную эмаль.

«Это миф. Отбеливать зубы можно в кабинете у специалиста или в домашних условиях самостоятельно, главное в любом случае перед этим пройти обследование у стоматолога, так как отбеливание рекомендуется проводить только на здоровых зубах. Иначе оно действительно будет вредить, особенно тем, у кого повышена чувствительность зубов, раздражены десны или ослаблена зубная эмаль», — объяснил Капил Кхурана.

Если ничего не болит — зубы здоровы

Несмотря на постоянные советы с детства регулярно посещать зубного врача, многие россияне живут по принципу «пока гром не грянет, старик не перекрестится». А страх перед стоматологами приводит к следующему распространенному мифу: если нет зубной боли, значит нет повода посещать специалиста, отметил врач.

По его словам, проблема заключается в том, что многие проблемы с зубами не сразу проявляются через боль. Так, кариес и заболевания десен могут развиваться незаметно, пока не станет слишком поздно, и именно поэтому самым важным моментом в стоматологии остается профилактика.

Раз в полгода ходить к стоматологу вне зависимости от симптомов — самая выгодная инвестиция, чтобы не расплачиваться здоровьем и деньгами потом Капил Кхурана врач-стоматолог

Жесткая чистка делает зубы чище

«Представление о том, что, чем интенсивнее усилия, тем лучше результат, в стоматологии ошибочно. Слишком агрессивная чистка зубов или использование жесткой зубной щетки без рекомендации стоматолога не делает зубы чище, а разрушает защитный слой эмали», — предупредил стоматолог.

Лучшее решение, чтобы избежать повреждения зубной эмали и десен — это использование зубной щетки мягкой или средней жесткости. При правильной технике они будут не менее эффективными и более безопасными, рассказал он. Чтобы точно быть уверенным в правильной интенсивности чистки зубов, врач посоветовал пользоваться электрическими зубными щетками с индикатором нажима или датчиком давления.

Нужно удалять зубы мудрости

«Зубы мудрости — это колесо фортуны. Кому-то они доставляют ужасный дискомфорт, а кто-то даже не замечает их появления. Удалять все зубы мудрости, вопреки мифам об этом, нет необходимости, если они прорезаются и функционируют без боли и мучений», — поделился стоматолог.

Дополнительными сигналами к решению все-таки распрощаться с зубами мудрости, по его словам, могут стать инфекции мягких тканей в этих местах, заполненные жидкостью мешочки, кариес, заболевания десен. Окончательное решение об удалении можно получить после обследования у стоматолога, предупредил врач.

Сахар — единственная причина возникновения кариеса

Это очередной миф, в который продолжают верить люди, рассказал стоматолог. Во-первых, кариес вызывает не только сам сахар, а продукты с высоким содержанием углеводов. Но даже не они провоцируют кариес — их длительное нахождение во рту заставляет бактерии вырабатывать кислоты, ведущие к развитию кариеса.

Чтобы снизить риск возникновения кариеса, важно употреблять меньше сладкого, мучного, жареного, постараться снизить потребление газированных напитков Капил Кхурана врач-стоматолог

Во-вторых, по его словам, помимо сладостей причиной кариеса часто является курение, так как оно способствует накоплению бактерий, зубного налета и зубного камня, что впоследствии приводит к кариесу.

«Лучшим решением может стать полный отказ от курения, так как помимо кариеса оно приводит к неприятному запаху изо рта, заболеваниям десен, язвам, раку полости рта. Но если отказаться от табачных изделий не представляется возможным, то важно соблюдать гигиену полости рта и вовремя посещать зубного врача», — заключил стоматолог.

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