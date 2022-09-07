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Стоматолог рассказала о скрытых причинах появления кариеса

Стоматолог Маруфиди предупредила, что кариес может появиться из-за недосыпа и стресса

Фото: Unsplash

Кариес может появиться не только из-за плохой гигиены рта, но также из-за стресса и неправильного режима сна, предупредила практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди. В беседе с «Лентой.ру» она назвала неочевидные причины проблем со здоровьем зубов.

Стоматолог рассказала, что кариес обычно развивается из-за некачественной или недостаточной гигиены рта, дефектов пломб и коронок, увлечения сладостями и сдобной выпечкой, скученности зубов, наследственности, а также из-за проблем с желудком.

Однако, по ее словам, существуют и скрытые причины появления проблем с зубами. Так, кариес возникает у людей с недосыпом и неподходящим рационом, из-за нарушения работы слюнных желез и даже по психосоматическим причинам.

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Маруфиди пояснила, что во время сна иммунная система вырабатывает антитела и цитокины, которые помогают бороться с воспалениями и инфекциями. А при недосыпе организм не успевает вырабатывать их в достаточном количестве.

Если говорить о слюне, то ее способность защищать эмаль зубов от налета снижается, если ее вязкость повышена, либо организм выделяет ее в недостаточном количестве

Егана МаруфидиСтоматолог

Специалистка также рассказала, как именно стресс вредит здоровью зубов. По ее словам, при невыраженной агрессии или, например, зависти человек непроизвольно напрягает мышцы лица и сжимает зубы, стараясь сдержать эмоции. В результате эмаль стирается, некоторые места во рту становятся труднодоступными для слюны, а она сама изменяет свой состав.

«Важно выяснять причины плохого здоровья зубов, и, если они кроются в психосоматике, работать и с ними. Однако даже в этих случаях без помощи стоматолога не обойтись», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стоматолог Ирина Рублева посоветовала женщинам не бояться лечить зубы во время беременности. Она назвала второй триместр беременности самым безопасным для лечения зубов.

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Вера Владзиевская
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