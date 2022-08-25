Стоматолог посоветовала женщинам не бояться лечить зубы во время беременности

Стоматолог Рублева назвала второй триместр беременности самым безопасным для лечения зубов

Самым безопасным периодом для лечения зубов во время беременности считается второй триместр, заявила врач-стоматолог Ирина Рублева. В беседе с «Пятым каналом» она посоветовала ожидающим ребенка женщинам не бояться посещать стоматолога.

Медик объяснила, что во время беременности иммунитет снижается, из-за чего нередко обостряются хронические заболевания и возникают проблемы с зубами. Однако терпеть боль, особенно длительную и сильную, не стоит. По словам Рублевой, лечить зубы женщинам, ожидающим ребенка, можно — это вполне безопасно, хотя и требует особого контроля и аккуратности.

Наиболее безопасным периодом для лечения ротовой полости врач назвала второй триместр беременности (с 14 по 20 неделю). В то же время в первом и третьем триместрах без острой необходимости лучше отказаться от любых стоматологических вмешательств. Рублева объяснила: в первом триместре закладываются все органы и системы ребенка, а в третьем — нежелательны любые раздражители, которые могут спровоцировать преждевременные роды. В эти периоды вмешательство стоматолога возможно только в экстренных случаях, подытожила она.

Ранее стоматолог Егана Маруфиди назвала доступные продукты, которые способствуют красоте и здоровью зубов. По ее словам, твердая пища, богатая растительными волокнами, очищает зубы от накопившихся отложений и осуществляет массаж десен.