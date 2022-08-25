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Стоматолог посоветовала женщинам не бояться лечить зубы во время беременности

Стоматолог Рублева назвала второй триместр беременности самым безопасным для лечения зубов

Фото: engin akyurt / Unsplash

Самым безопасным периодом для лечения зубов во время беременности считается второй триместр, заявила врач-стоматолог Ирина Рублева. В беседе с «Пятым каналом» она посоветовала ожидающим ребенка женщинам не бояться посещать стоматолога.

Медик объяснила, что во время беременности иммунитет снижается, из-за чего нередко обостряются хронические заболевания и возникают проблемы с зубами. Однако терпеть боль, особенно длительную и сильную, не стоит. По словам Рублевой, лечить зубы женщинам, ожидающим ребенка, можно — это вполне безопасно, хотя и требует особого контроля и аккуратности.

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Наиболее безопасным периодом для лечения ротовой полости врач назвала второй триместр беременности (с 14 по 20 неделю). В то же время в первом и третьем триместрах без острой необходимости лучше отказаться от любых стоматологических вмешательств. Рублева объяснила: в первом триместре закладываются все органы и системы ребенка, а в третьем — нежелательны любые раздражители, которые могут спровоцировать преждевременные роды. В эти периоды вмешательство стоматолога возможно только в экстренных случаях, подытожила она.

Ранее стоматолог Егана Маруфиди назвала доступные продукты, которые способствуют красоте и здоровью зубов. По ее словам, твердая пища, богатая растительными волокнами, очищает зубы от накопившихся отложений и осуществляет массаж десен.

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Наталья Обрядина
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