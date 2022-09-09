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МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал, что ЗАЭС рассматривает возможность полной остановки

Фото: Georges Schne / globallookpress.com

Операторы Запорожской АЭС рассматривают возможность полной остановки станции, поскольку в результате обстрелов произошло ЧП, было повреждено внешнее электроснабжение. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Сегодня я узнал от сотрудников МАГАТЭ на месте о серьезной ситуации, которая сложилась прошлой ночью на ЗАЭС. Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где проживают операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела», — добавил Гросси.

«Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора», — рассказал глава МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ завершила свою работу на Запорожской АЭС 5 сентября. В докладе специалисты агентства заявили, что на станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности. Также представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.

Николай Чигасов
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