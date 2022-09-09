Педиатр объяснил опасность нарушения календаря прививок детей

Врач Османов предупредил об опасности отказа от вакцинации по графику для здоровья детей

Нарушение графика вакцинации детей чревато серьезными проблемами со здоровьем, предупредил врач-педиатр, профессор, эксперт телеканала «Доктор» Исмаил Османов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему молодым матерям важно придерживаться календаря вакцинации.

Педиатр сообщил, что многие матери отказываются делать прививки детям, надеясь таким образом укрепить их иммунитет. Однако, по его словам, эта позиция неправильна и сопряжена с рядом опасностей для здоровья ребенка. В младенчестве дети максимально уязвимы, поскольку в три-четыре месяца защищавшие их прежде материнские антитела перестают вырабатываться, а свой иммунитет еще не развился. И вакцинация необходима для того, чтобы организм ребенка научился самостоятельно справляться с вирусами и инфекциями, объяснил Османов.

Если младенец не привит против пневмококка, гемофильной палочки, кори и ряда других опасных заболеваний, их будет поздно делать потом. Столкнувшись с возбудителем подобного рода инфекций, ребенок может тяжело заболеть, у него могут развиться серьезные осложнения. И мамы, которые поступают в больницу вместе с ним, задним числом понимают, насколько они были неправы Исмаил Османов Врач-педиатр, профессор, эксперт телеканала «Доктор»

Обычный грипп может привести к осложнениям, в том числе к пневмонии, поражению центральной нервной системы, менингеальным явлениям, продолжил Османов. По его мнению, прививать детей против гриппа можно уже в шесть месяцев, так как это безопасная и проверенная годами вакцина.

Единственное исключение, позволяющее отказаться от вакцинации — наличие медотвода, подчеркнул педиатр.

Согласно клиническим рекомендациям, считается, что делать прививки нельзя недоношенным детям с экстремально низкой массой тела — меньше полутора килограммов и меньше килограмма. Также медотводы касаются узкого спектра заболеваний и имеют зачастую временный характер. В частности, его дают, если ребенок недавно перенес какую-либо инфекцию или у него аллергическая настроенность. Но это должны определять не родители, а врачи, зачастую такое решение принимается коллегиальным решением Исмаил Османов Врач-педиатр, профессор, эксперт телеканала «Доктор»

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