На границе России и Харьковской области выстроилась очередь из беженцев

РИА Новости: на границе России и Харьковской области выстроилась очередь из беженцев

На границе России и Харьковской области, в районе пункта пропуска Логачевка, выстроилась многокилометровая очередь из беженцев. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Сообщается, что длина очереди составляет 3-4 километра. Жители Балаклеи и Купянского покидают свои дома из-за участившихся обстрелов.

В машинах, выстроившихся у пункта пропуска, много женщин и детей, отмечают в агентстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Украинская армия попыталась сходу зайти в Балаклею, но была остановлена подразделениям Росгвардии.

