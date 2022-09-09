Оппозиция Молдавии объявила национальную акцию протеста

Оппозиционная партия «Шор» провела митинг против правительства в Кишиневе

В Молдавии сторонники оппозиционной партии «Шор» провели многотысячную антиправительственную акцию перед зданием администрации президента в Кишиневе, сообщает Sputnik Молдова.

Митингующие были возмущены бездействием властей на фоне роста цен на энергоносители, давлением на оппозицию и милитаризацией страны. Несколько тысяч участников скандировали лозунги «Долой власть!», «В отставку!», «Долой Майю Санду!» и «Позор!».

Лидер партии Илан Шор обратился к собравшимся по видеосвязи и объявил о начале национальной акции протеста 18 сентября. «[Президент] Майя Санду больше не представляет народ, она должна сдать свои полномочия и уехать. Мы предлагаем ей это сделать до 18 сентября. Если нет, мы соберемся 18 сентября и мирно будем протестовать до конца, пока не будут назначены досрочные президентские и парламентские выборы», — сказал он.

Протестующие заявили, что жители Молдавии не в состоянии оплачивать коммунальные счета из-за роста цен на газ и электричество. Они публично сожгли фактуры в ведре желтого цвета с надписью PAS — партийный цвет правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Ранее экс-советник президента республики Владислав Кульминский заявил, что Молдавии может грозить смена власти из-за тяжелых экономического и энергетического кризисов.