В Молдавии допустили смену власти на фоне экономического кризиса

Бывший вице-премьер Молдавии допустил смену власти на фоне экономического кризиса в стране

Молдавии может грозить смена власти из-за тяжелых экономического и энергетического кризисов. Об этом бывший вице-премьер по реинтеграции, экс-советник президента республики Владислав Кульминский заявил в эфире телеканала PRO TV.

Он оценил вероятность военного вторжения в Молдавию как минимальную, но при этом допустил внутреннюю дестабилизацию, которая может быть вызвана рядом факторов, в частности инфляцией, ценами на газ и неопределенностью. «Правительство должно быть готово к любому сценарию, так как ситуация благоприятна для внутренней дестабилизации, а значит, и смены власти», — добавил Кульминский.

Ранее сообщалось, что министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку. Такое решение она приняла после того, как не смогла выполнить запуск сайта, на котором граждане страны могли бы найти информацию о закупке дров на зиму.