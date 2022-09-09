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В Москве столкнулись семь автомобилей

При столкновении семи автомобилей на юго-востоке Москвы пострадали три человека

Фото: Станислав Трифонов / Лента

На юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По их данным, авария произошла на улице Люблинская. Предварительно, пострадали три человека — у них обнаружили легкие ушибы.

Из-за ДТП на столичной улице перекрыто движение по трем полосам. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельство случившегося, о причине аварии информации пока нет.

Ранее на внешней стороне 38-го километра МКАД столкнулись девять автомобилей. Причиной аварии, предварительно, стал отрыв колеса у автомобиля Lada, который двигался по крайней правой полосе. Никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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