Поцеловавший ягненка премьер-министр Дагестана пощупал стерлядь

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслимов пощупал стерлядь в аквакомплексе ДГУ

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе визита в аквакомплекс Дагестанского государственного университета (ДГУ) пощупал стерлядь. Видео появилось в Telegram-канале правительства республики.

«Рыба поймана! Абдулмуслим Абдулмуслимов вновь наощупь оценивает достижения в сфере АПК и рыбоводстве», — говорится в комментарии к видео, на котором премьер-министр ловит рыбу, после чего она выскальзывает из его рук.

Отмечается, что в аквакомплексе ученые и студенты биологического факультета ДГУ в лабораторных условиях изучают жизнь рыб осетровых пород Каспийского моря. «Абдулмуслим Абдулмуслимов лично оценил качество стерляди!» — подытожили в правительстве.

В мае Абдулмуслимов стал свидетелем перегона овец на летние пастбища в Цумадинском районе республики. Он переговорил с чабаном, а затем поймал одного ягненка и поцеловал. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя тот случай, назвал его прекрасной весенней зарисовкой. «Так держать, Абдулмуслим Мухудинович!» — добавил он.