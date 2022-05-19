Премьер-министр Дагестана поймал и поцеловал ягненка

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поймал и поцеловал ягненка

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, ставший свидетелем перегона овец на летние пастбища, поймал и поцеловал ягненка. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Премьер-министр прибыл в Цумадинский район с рабочим визитом, где увидел переходящих на новые земли животных. Он переговорил с чабаном (пастухом — прим. «Ленты.ру»), а затем поймал одного ягненка и поцеловал. Видеоролик, где запечатлен момент, распространился в социальных сетях.

Глава республики Сергей Меликов также прокомментировал этот случай. «Прекрасная весенняя зарисовка от председателя правительства. Так держать, Абдулмуслим Мухудинович!» — написал он в своем Telegram-канале.