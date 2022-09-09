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Американские «Стингеры» привезли в Артемовск

Офицер НМ ЛНР Марочко: в Артемовск прибыла крупная партия американских ПЗРК «Стингер»

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

В Артемовск прибыла крупная партия переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стингер» американского производства, сообщил со ссылкой на данные союзной разведки подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что расчеты этих ПЗРК располагают по всей линии фронта. «На данный момент расчеты украинских ПВО равномерно распределяются по линии соприкосновения. В состав расчета к данному комплексу входят два военнослужащих, которые прошли обучение за рубежом», — рассказал подполковник.

Ранее в ЛНР сообщили об осложнившейся ситуации в районе городов Соледар и Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР), которое связали с началом активной работы артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.

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Василий Мека
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