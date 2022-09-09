Названы самые обсуждаемые фильмы лета

«Топ Ган: Мэверик» и «Элвис» вошли в список самых обсуждаемых фильмов лета

Издание Variety назвало самые обсуждаемые фильмы лета 2022 года.

При составлении списка авторы статьи учитывали упоминания картин в социальной сети Twitter. Они обращали внимание как на используемые хештеги, так и на дискуссии вокруг тех или иных проектов.

В перечень вошли такие ленты, как «Топ Ган: Мэверик», «Базз Лайтер», «Тор: Любовь и гром», «Элвис», «Нет», «Серый человек», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Доводы рассудка», «Пурпурные сердца» и «Быстрее пули».

В августе сообщалось, что «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов американского проката. Проект Джозефа Косински занял седьмое место на внутреннем рынке, собрав 662 миллиона долларов и сместив картину Джеймса Кэмерона на восьмую строчку.