Стало известно о планах России увеличить импорт бензина из Белоруссии

«Ъ» заявил о планах России увеличить импорт бензина и топлива из Белоруссии

Россия намерена поддержать Белоруссию, увеличив поставки топлива из страны. Такую возможность обсуждают российские Минэнерго и Минфин, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Издание сообщило о планах России увеличить импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии. Если в Москву планируют перенаправить тот объем топлива, который Минск поставлял раньше Киеву, то объем демпфера достигнет 5,5 миллиардов рублей по бензинам и 58 миллиардов рублей по топливу.

Отмечается, что Россия планирует нарастить импорт из Белоруссии, поскольку у ее НПЗ существуют проблемы со сбытом топлива. Трудности обострились после прекращения поставок на Украину на фоне спецоперации России. «Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций», — подчеркнули источники газеты.

Согласно данным независимого ценового агентства Argus, Белоруссия занимала 45 процентов общего импорта бензина на Украину и 37 процентов импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 миллиона тонн, соответственно. Российским НПЗ начисляют субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ сейчас не обладают такой возможностью.

Экспорт в Россию без демпфера станет для Белоруссии убыточным, поэтому подобные сделки практически не осуществляют. Москва рассматривает варианты выплаты демпфера заводам Минска. Предполагается, что Минфин подготовит поправки в Налоговый кодекс, не указывая точный способ выплат. Также рассматривает вариант начисления демпфера при помощи трейдинговой компании, зарегистрированной в России.

Трудности с экспортом топлива Белоруссии в Европу появились из-за санкций против НПЗ, введенных США и Евросоюзом после инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. В июне 2022 года ЕС усугубил ограничения против Новополоцкого НПЗ.

