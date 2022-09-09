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Излюбленный курорт россиян снимет все коронавирусные ограничения 1 октября

Таиланд планирует снять все коронавирусные ограничения 1 октября

Фото: Unsplash

Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для путешественников, введенные в популярной азиатской стране на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщила исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате, ее слова приводит «Интерфакс».

В ходе пресс-конференции в Москве Мененате напомнила, что с 1 июля на излюбленном курорте россиян отменены ограничения на въезд, в частности требование о регистрации на платформе ThailandPass перед поездкой.

«Вакцинированные туристы сейчас въезжают только с сертификатом вакцинации, причем признаны и "Спутник V", и "Спутник Лайт", — добавила она. — Невакцинированным нужно иметь ПЦР-тест».

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При этом уже с 1 октября власти Таиланда снимут все коронавирусные ограничения, включая ПЦР-тесты на COVID-19. По словам Маненате, решение о том, носить защитные маски или нет, будут принимать сами туристы.

Ранее сообщалось, что власти России и Таиланда собрались возобновить прямые авиарейсы между странами. На официальном сайте МИД РФ подчеркивается, что подобные шаги будут способствовать восстановлению туристических потоков.

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Фариза Бацазова
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