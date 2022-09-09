Стилисты раскрыли главные модные тренды для мужчин на осень 2022 года

Стилисты бренда Gloria Jeans: скейтерский стиль — один из главных трендов осени 2022 года

Стилисты российского модного бренда Gloria Jeans раскрыли ключевые модные тенденции для мужчин на осень 2022 года. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 9 сентября.

Одним из главных трендов сезона эксперты назвали скейтерский стиль, для которого характерны вещи оверсайз, элементы «спортшика» и неоновые оттенки. Для создания образов на каждый день рекомендуется сочетать объемные толстовки, футболки с эффектом тай-дай и ультрасвободные джинсы.

Представители компании отметили, что актуальность текущей осенью набирают куртки-бомберы, которые станут альтернативой привычным косухам и олимпийкам. Упомянутые модели отличаются О-образным силуэтом, объемными рукавами, манжетами и низом из эластичного трикотажа. «Бомбер — пожалуй, самая практичная вещь на осень. Например, нейлоновые модели с синтепоновым утеплителем можно носить как в межсезонье, так и в более холодную погоду. Кроме того, они легко впишутся в любые образы — с джинсами, спортивными джоггерами, брюками карго», — утверждают специалисты.

Вдобавок стилисты составили список самых модных и универсальных цветов сезона. В него вошли морской синий, оливковый, темный хаки и кофейные оттенки. Кроме того, популярными остаются принты — клетка разных видов, граффити, а также фотопринты и броские надписи.

Ранее в сентябре стилисты бренда Gloria Jeans раскрыли три необходимые в мужском гардеробе вещи на осень 2022 года. Эксперты отметили популярность одежды в спортивном стиле, в частности, толстовок из формоучтойчивого футера, фланелевых рубашек в клетку, джинсов карго.