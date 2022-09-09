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Писатель Александр Цыпкин высказался об уехавших из России артистах

Писатель Александр Цыпкин высказался об артистах, покинувших Россию

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский писатель Александр Цыпкин высказался об артистах, которые покинули страну с начала спецоперации на Украине. Своим мнением публицист поделился в интервью YouTube-каналу «Пропаганда».

Цыпкин заметил, что покинувших страну знаменитостей стоит разделять на несколько категорий, а также высказал необходимость в сохранении хороших отношений друг с другом.

«Уехавших нужно разделять, есть много категорий, нельзя всех под одну гребенку. У одних есть риск реального преследования, а другие просто хотят попробовать пожить в другой стране, потому что они предполагают усиление репрессивного движения здесь», — заявил писатель.

Публицист добавил, что есть и те, кто испугался последствий международного конфликта: «Есть люди, которые боялись, что сюда прилетит атомная бомба. Условные революционеры хотят изменения режима и строя, они противодействуют. Нам нужно попытаться друг с другом примириться».

Говоря о санкциях против России, Цыпкин отметил, что не почувствовал их влияния, так как его деятельность сосредоточена на территории России: «Мне точно грех жаловаться, да, я не поеду в какие-то страны с выступлениями. Ничего страшного по сравнению с тем, какие серьезные проблемы есть у других. Мне стыдно говорить, что санкции на меня повлияли».

Ранее украинский певец Андрей Данилко, выступающий под женским псевдонимом Верка Сердючка, высказался об оставшихся в России артистах из Украины.

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Анастасия Астахова
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