Верка Сердючка высказалась об оставшихся в России украинских артистах
Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под женским псевдонимом Верка Сердючка, высказался об оставшихся в России артистах из Украины. Своим мнением он поделился в интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм».
Исполнитель поведал, что не выступает с критикой в адрес своих соотечественниц Ани Лорак, Регины Тодоренко и Наташи Королевой, однако не может понять их решения остаться в РФ.
«Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю», — поделился музыкант.
В интервью Данилко упомянул и другую свою коллегу Светлану Лободу. Ранее музыкант осудил исполнительницу, записавшую поклонникам видео в заплаканном виде, после чего экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина вступила в конфликт с Данилко.
«Я к ней (к Светлане Лободе — прим. «Ленты.ру») никогда не относился плохо, хотя Крапивина написала мне длинное письмо — я начал читать, но не смог. А мне всего лишь не понравился ролик Светы, сказал, это плохо. Крапивина пыталась наехать на меня, но лучше бы посоветовала своей артистке другую форму — вытереть слезы, а потом снять видео. Если ты публичная персона, то не можешь позволить такую слабость», — отметил артист.
Ранее Андрей Данилко рассказал о ссоре с другом из российской эстрады из-за политических убеждений.