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Верка Сердючка высказалась об оставшихся в России украинских артистах

Певец Данилко отказался от критики в адрес украинских артистов, оставшихся в России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под женским псевдонимом Верка Сердючка, высказался об оставшихся в России артистах из Украины. Своим мнением он поделился в интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

Исполнитель поведал, что не выступает с критикой в адрес своих соотечественниц Ани Лорак, Регины Тодоренко и Наташи Королевой, однако не может понять их решения остаться в РФ.

«Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю», — поделился музыкант.

В интервью Данилко упомянул и другую свою коллегу Светлану Лободу. Ранее музыкант осудил исполнительницу, записавшую поклонникам видео в заплаканном виде, после чего экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина вступила в конфликт с Данилко.

«Я к ней (к Светлане Лободе — прим. «Ленты.ру») никогда не относился плохо, хотя Крапивина написала мне длинное письмо — я начал читать, но не смог. А мне всего лишь не понравился ролик Светы, сказал, это плохо. Крапивина пыталась наехать на меня, но лучше бы посоветовала своей артистке другую форму — вытереть слезы, а потом снять видео. Если ты публичная персона, то не можешь позволить такую слабость», — отметил артист.

Ранее Андрей Данилко рассказал о ссоре с другом из российской эстрады из-за политических убеждений.

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Анастасия Астахова
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