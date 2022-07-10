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Верка Сердючка рассказала о ссоре с другом из российской эстрады из-за политики

Украинский певец Данилко рассказал о ссоре с другом из российской эстрады из-за политики
Андрей Данилко

Андрей Данилко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский певец Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал о ссоре с другом из российской эстрады из-за политических убеждений, пишет StarHit.

Музыкант признался, что к конфликту привели разные позиции относительно ситуации на Украине. В беседе с журналистом проекта «Зирковий шлях» он даже назвал имя коллеги, с которым возникла ссора. «Мы с ним в достаточно в близких таких отношениях, можем рассказать все, так как знакомы 100 лет, он из России. И вот мы говорим-говорим, я ему: "Ну что ты сейчас, Лень"», — заявил Данилко.

Позже музыкант осекся и на всякий случай уточнил, что не имел в виду певца Леонида Агутина. Данилко разъяснил, что спор с российским приятелем длился долго, а потом его собеседник бросил трубку. Украинский музыкант сначала думал, что звонок оборвался из-за плохой связи, но позже ему стало ясно, что его друг решил прекратить беседу.

Ранее певец Агутин высказался о ситуации на Украине и заявил, что «время расставит все по местам».

До этого спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России. Он подчеркнул, что такие лица, как правило, занимают должности в бюджетных организациях, и призвал их отказаться от получаемых грантов.

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Анна Щербакова
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