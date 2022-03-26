Агутин высказался о происходящем на Украине

Леонид Агутин высказался об Украине и заявил, что время расставит все по местам

Российский музыкант Леонида Агутин высказался о происходящем в Украине. Об этом он заявил во время выступления в Crocus City Hall, сообщает РБК.

«На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть лишь спустя какое-то время, которое все расставит по своим местам. Со стороны. И оно и покажет. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия», — сказал он.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают военную «спецоперацию» России. Он подчеркнул, что такие лица, как правило, занимают должности в бюджетных организациях, и призвал их отказаться от получаемых грантов. В Госдуме и вовсе предлагали лишать таких артистов госнаград.

Еще в Госдуме заявили о возможности заочного ареста украинских артистов в качестве ответа на соответствующие действия Украины в отношении российских деятелей культуры: режиссера Никиты Михалкова, а также певцов Олега Газманова и Николая Баскова.