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В Госдуме заявили о возможности заочного ареста украинских артистов

Депутат Госдумы Елена Драпеко призвала проверить слова украинских артистов об армии РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Госдуме заявили о возможности заочного ареста украинских артистов в качестве ответа на соответствующие действия Украины в отношении в российских деятелей культуры: режиссера Никиты Михалкова, а также певцов Олега Газманова и Николая Баскова. Об этом сообщает NEWS.ru.

Депутат Елена Драпеко также призвала проверить слова украинских певцов и актеров о российской армии. «Я считаю, их слова надо проверить Следственному комитету, Генпрокуратуре, и в случае если подтвердятся нарушения действующего российского законодательства о запрете дискредитации действий ВС РФ и откроются другие факты, мы должны отреагировать адекватно. Вплоть до заочного ареста», — сказала она.

По словам Драпеко, она планирует обсудить эту тему с с коллегами из комитета Госдумы по информационной политике. Она считает, что «скорее всего, такое обращение в следственные органы по поводу высказываний украинских артистов будет принято».

5 марта стало известно, что суд Украины вынес постановление о заочном аресте Олега Газманова. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Ранее суд Украины также заочно арестовал Никиту Михалкова и Николая Баскова.

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Евгений Шульгин
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