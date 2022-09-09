Россияне устроили взрыв на автозаправке и попали на видео
В поселке Полтавка Карталинского района Челябинской области взорвалась автозаправка. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.
На публикуемых кадрах видно, как сразу после взрыва от бака с топливом отбегают в сторону трое россиян — они отряхиваются и пытаются прийти в себя.
Портал E1.ru уточняет, что взрыв не был случайностью — мужчины были «охотниками за металлом», и сами устроили его, пытаясь распилить бак с топливом на металлолом.
МЧС начало проверку по факту случившегося. «На ликвидации возгорания работала одна единица пожарной техники. Пострадавших нет. Лицо, проводившее срезку, устанавливается», — подытожили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Коврове Владимирской области произошел взрыв в гараже — в результате в реанимацию попали трое россиян.