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Россияне устроили взрыв на автозаправке и попали на видео

Мощный взрыв автозаправки в Челябинской области из-за охотников за металлом попал на видео

В поселке Полтавка Карталинского района Челябинской области взорвалась автозаправка. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

На публикуемых кадрах видно, как сразу после взрыва от бака с топливом отбегают в сторону трое россиян — они отряхиваются и пытаются прийти в себя.

Портал E1.ru уточняет, что взрыв не был случайностью — мужчины были «охотниками за металлом», и сами устроили его, пытаясь распилить бак с топливом на металлолом.

МЧС начало проверку по факту случившегося. «На ликвидации возгорания работала одна единица пожарной техники. Пострадавших нет. Лицо, проводившее срезку, устанавливается», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Коврове Владимирской области произошел взрыв в гараже — в результате в реанимацию попали трое россиян.

Валерий Розенберг
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