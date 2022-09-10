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Black Star отсудил полтора миллиона рублей у взявшей их в долг сотрудницы

Black Star отсудил 1,6 миллиона рублей у бывшей работницы, занявшей деньги на лечение отца

Фото: Shutterstock

Лейбл Black Star отсудил у своей бывшей работницы 1,6 миллиона рублей, которые женщина занимала для оплаты лечения умирающего отца, но не успела вернуть вовремя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, 35-летняя женщина работала на лейбл несколько лет и в 2016 году стала директором службы эффективности персонала. В какой-то момент у кадровика сильно заболел отец и понадобились деньги на его лечение.

В 2018 году женщина заключила с Black Star договор займа на 1,2 миллиона рублей. Согласно документу, сотрудница должна была возвращать лейблу по 212 тысяч рублей в месяц. Через некоторое время отец женщины скончался, а долг она так и не вернула.

Стороны заключили дополнительное соглашение, продлевающее сроки выплат, однако и они были просрочены. После этого лейбл подал на бывшую сотрудницу в суд, который взыскал с женщины всю сумму долга, включая проценты за задержку выплат.

Ранее участники российской поп-группы Reflex отсудили у баскетбольного клуба МБА один миллион рублей за песню Non Stop. Спортивную команду уличили в использовании композиции 2003 года выпуска в превью нового игрового сезона. При этом МБА использовала кавер-версию песни, однако суд обязал выплатить участнику группы Вячеславу Тюрину компенсацию за обход авторских прав.

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Константин Лысяков
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