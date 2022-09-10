Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили о гибели 20 военных за сутки

Народная милиция ДНР заявила о 20 погибших и 13 раненых военных за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За последние сутки 20 военнослужащих Народной милиции (НМ) ДНР погибли и 13 получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Его представитель выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также НМ ДНР сообщила, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили около 100 снарядов из танков, ствольной артиллерии и минометов по восьми населенным пунктам в республике. В результате этого четыре мирных жителя погибли и восемь получили ранения.

Ранее 10 сентября Минобороны РФ заявило, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило отступление войск из Изюма и Балаклеи
В ДНР сообщили о гибели 20 военных за сутки
В Запорожье запретили ввозить товары для продажи
ЦСКА победил «Краснодар» благодаря трем пенальти в матче РПЛ
Россияне перечислили главные атрибуты советской кухни
Путин проведет серию международных телефонных разговоров
Королевским пчелам прошептали о смерти Елизаветы II
Стали известны дата и время похорон Елизаветы II
Пять мощных взрывов прогремели в Херсоне
Кремль ответил на вопрос о представителе России на похоронах Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.