В ДНР сообщили о гибели 20 военных за сутки

Народная милиция ДНР заявила о 20 погибших и 13 раненых военных за сутки

За последние сутки 20 военнослужащих Народной милиции (НМ) ДНР погибли и 13 получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Его представитель выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Также НМ ДНР сообщила, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили около 100 снарядов из танков, ствольной артиллерии и минометов по восьми населенным пунктам в республике. В результате этого четыре мирных жителя погибли и восемь получили ранения.

Ранее 10 сентября Минобороны РФ заявило, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.