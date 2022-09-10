Посол в отставке рассказал о вызвавшей слезы Елизаветы II фразе

Посол в отставке Адамишин рассказал, что довел Елизавету II до слез фразой о ее сыне

Российский посол в Великобритании с 1994 по 1997 годы Анатолий Адамишин поделился с «Лентой.ру» своими воспоминания о встречах с королевой Великобритании Елизаветой II. По его словам, однажды он довел ее до слез фразой о сыне.

У меня несколько раз были возможности поговорить с королевой. Она всегда производила очень приятное человеческое впечатление Анатолий Адамишин посол в отставке

«Королева уделяла мне особое внимание среди послов. Не потому что я такой хороший, а потому что Россия — великая страна, и очень хорошие отношения в тот период были между нами. Например, я помню, как однажды, когда я ее приветствовал, она меня остановила и спросила: "Посол, а это верно, что вы охотник?"» — рассказал Адамишин.

Он добавил, что удивился такому вопросу и ответил, что это верно. «Дальше уже разговор особо не состоялся, но я подумал: "Ничего себе работают у них службы". А в Англии быть охотником — это большая честь, поэтому я запомнил этот разговор», — поделился воспоминаниями посол в отставке.

Вручение верительных грамот

Адамишин рассказал, что вручал английской королеве верительные грамоты. «Такой чести удостаиваются не все послы», — подметил он.

«Это событие англичане устраивают великолепно. Ко мне в посольство приехала открытая карета, запряженная красивыми лошадьми. Потом нас повезли по центру города в этой карете и привезли к королеве. Еще до этого мне устроили репетицию: "Вы войдете, шаг вперед, шаг назад, пожалуйста, без резких поклонов. Мы народ демократический". Эта встреча с королевой прошла прекрасно», — заявил посол в отставке.

Слезы королевы

Он рассказал, что в одну из своих встреч с королевой, затронул тяжелую для нее тему, чем вызвал слезы у Елизаветы II.

«У нее ведь с детьми не все было хорошо. Я расскажу одну вещь, которую никогда не рассказывал. Когда я уже вручал отзывные грамоты, королева приняла меня. Мы сидели с ней друг напротив друга, без переводчиков. У нее в это время были неприятности с ее сыном Эндрю. И когда я прощался с ней, я говорю: "Мы хотим пригласить Эндрю в Россию". Когда я это сказал, я увидел, как ее глаза наполнились слезами», — поделился посол в отставке.

Сообщение о смерти

Адамишин сообщил, что следил за жизнью королевы и после того, как уехал из Великобритании. Он сказал, что уже понимал, что Елизавета II в скором времени уйдет.

«96 лет — это уже возраст серьезный. Она и мужа пережила, уж насколько он был здоров. Накануне мне позвонили журналисты, и я понял, что дело худо», — заключил он.

У меня она навсегда останется в памяти как пример человеческой мудрости, человеческой твердости характера, человеческой закалки Анатолий Адамишин посол в отставке

Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года. Визит королевы и принца Филиппа состоялся в 1994 году по приглашению президента Бориса Ельцина. Елизавета II и ее супруг посетили Москву и Санкт-Петербург.

Вечером 8 сентября стало известно, что умерла королева Великобритании Елизавета II. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.