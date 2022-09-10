Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Отказ ЕС вводить потолок цен на газ связали с предупреждением Путина

The Telegraph: слова Путина заставили ЕС отказаться от идеи ввести потолок цен на газ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Страны Евросоюза отказались от идеи ввести потолок цен на газ из-за предупреждения президента России Владимира Путина, пишет издание The Telegraph.

Автор статьи Том Рис отметил, что Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после того, как Путин пригрозил приостановкой поставок в случае принятия подобного решения.

Обозреватель предположил, что на прошедшем совещании главы ведомств обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Рис подчеркнул, что Европа столкнулась с острым кризисом, спровоцированным ростом цен на энергоносители и их дефицитом, поэтому на встрече в Брюсселе министры пытаются принять меры, которые помогут странам подготовиться к «суровой зиме».

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза (ЕС) разошлись во мнениях по вопросу введения потолка цен на российский трубопроводный газ на заседании 9 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Отказ ЕС вводить потолок цен на газ связали с предупреждением Путина
Фрация и Германия потребовали от Сербии решения проблемы Косова
Раскрыта новая схема телефонного мошенничества
Пожизненно осужденного Ратко Младича госпитализировали
Украинский футболист призвал боснийских игроков отказаться от матча с Россией
Бывший президент Франции сравнил ЕС со стиральной машиной
Диас отреагировал на смену соперника после проваленного Чимаевым взвешивания
Херсонскую область посетили иностранные журналисты
Власти Запорожья обвинили Киев в попытках вывести из строя ЗАЭС
Потерянное 17 лет назад в водном канале обручальное кольцо вернулось к владельцу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.