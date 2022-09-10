Минобороны Украины заявило о фейках о якобы взятых ВСУ населенных пунктах

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о фейках о якобы взятых ВСУ населенных пунктах

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что в соцсетях распространяется много фейков о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли под контроль тот или иной населенный пункт. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Маляр отметила, что среди «освобожденных» в публикациях встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются украинскими военными и там продолжаются бои, а также упоминаются такие, «освобождения которых нет в планах на ближайшие дни».

Замглавы ведомства подчеркнула, что населенный пункт можно считать «освобожденным» после того, как руководство Украины или военное командование страны сделают соответствующее заявление.

Ранее Анна Маляр призвала украинцев не ждать скорой победы Вооруженных сил страны и раскритиковала граждан, которые предсказывают подобное. По ее словам, в социальных сетях постоянно наблюдается «празднование победы» армии. Потом все это превращается в неисполненные ожидания, поэтому стоит повременить с подобными заявлениями, добавила она.