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На Украине призвали повременить с празднованием побед ВСУ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала сограждан не ждать скорых побед ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «Украина 24» призвала сограждан не ждать скорой победы Вооруженных сил (ВСУ) страны и раскритиковала украинцев, которые предсказывают подобное.

По ее словам, в социальных сетях постоянно наблюдается «празднование победы» армии. Потом все это превращается в неисполненные ожидания, поэтому стоит повременить с подобными заявлениями, добавила замглавы ведомства.

«Этого не стоит делать», — подчеркнула Маляр. Она также призвала СМИ и блогеров не публиковать информацию о ходе боевых действий за исключением официальных сводок Минобороны и силовых ведомств.

Замминистра уточнила, что только министерство обороны видит всю картину целиком, а информацию из других источников «использует враг».

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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Марина Совина
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