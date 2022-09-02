На Украине призвали повременить с празднованием побед ВСУ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала сограждан не ждать скорых побед ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «Украина 24» призвала сограждан не ждать скорой победы Вооруженных сил (ВСУ) страны и раскритиковала украинцев, которые предсказывают подобное.

По ее словам, в социальных сетях постоянно наблюдается «празднование победы» армии. Потом все это превращается в неисполненные ожидания, поэтому стоит повременить с подобными заявлениями, добавила замглавы ведомства.

«Этого не стоит делать», — подчеркнула Маляр. Она также призвала СМИ и блогеров не публиковать информацию о ходе боевых действий за исключением официальных сводок Минобороны и силовых ведомств.

Замминистра уточнила, что только министерство обороны видит всю картину целиком, а информацию из других источников «использует враг».

2 сентября Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Также были уничтожены 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

