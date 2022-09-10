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Россиян предупредили о рисках неправильного обогрева жилья

Sputnik: при обогреве жилья с помощью газовых плит есть риск отравиться угарным газом

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Эксперт по безопасности Сергей Победоносцев предупредил о возможных рисках при обогреве жилья с помощью газовых плит. Этим он поделился с радио Sputnik.

Специалист рассказал, что с похолоданием многие россияне стали согреваться подобным методом до включения отопления. Он объяснил, к каким последствиям это может привести. «Газовая плита, газовая духовка и газовая колонка предназначены только для исполнения своих прямых задач. Когда вы греете помещение газом, то вы выжигаете кислород, вместо него образуется угарный газ. Вполне можно отравиться угарным газом, то есть угореть», — проинформировал Победоносцев.

Особенно опасно практиковать такие способы обогрева при плохой вентиляции в квартире, продолжил эксперт. Также, по его словам, существуют и другие риски, связанные с открытым пламенем. «Если что-то попадет на работающую газовую плиту, то этот объект тут же вспыхнет. Дальше, как сами понимаете, огонь может распространиться. Открытое пламя в квартире — это очень плохая идея», — пояснил специалист.

В качестве безопасного способа, он посоветовал утеплять окна, чтобы холод не проникал в помещение. «Можно использовать даже старые добрые дедушкины методы, то есть заткнуть все дыры ватой и проклеить бумагой. Или можно использовать современные методы утепления с помощью специальных материалов, которые продаются в магазине», — подытожил Победоносцев.

Ранее россиянам порекомендовали следить за состоянием бытовых приборов, чтобы потом сэкономить на счетах за электричество. Им также посоветовали рационально подходить к использованию техники, в частности, не ставить в холодильник не до конца остывшую еду.

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Варвара Кузьмина
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