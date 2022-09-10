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В Изюме оценили ущерб от обстрелов ВСУ

В Изюме заявили о тяжелой обстановке в городе из-за обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние две недели в Изюме много разрушений и большое количество жертв и пострадавших, заявил РИА Новости глава администрации Изюмского района Владислав Соколов.

Он назвал обстановку в городе тяжелой. Соколов рассказал, что обстрел ведется в том числе из американского оружия — гаубиц М777 и систем HIMARS.

Ранее стало известно, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. Информацию об отступлении подтвердил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. Изюм находится неподалеку от административной границы ДНР.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный назвал решение о выводе группировки из Изюма абсолютно верным, так как возможное окружение российских войск в городе было бы катастрофой.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Антон Похиляк
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