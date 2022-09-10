Военкор назвал катастрофой возможное окружение российских войск под Изюмом

Военкор Поддубный назвал верным выход российских войск из Изюма

Возможное окружение российских войск в Изюме было бы катастрофой, поэтому решение о выводе группировки из города абсолютно верное, заявил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram.

Он назвал выход из города верным с военной точки зрения. «Это эпизод, трагичный и горький, но эпизод глобального противостояния», — оценил ситуацию военкор.

Ранее стало известно, что российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. Корреспондент Юрий Котенок пояснил, что российские войска отходят за реку Оскол.

Утром 10 сентября также сообщалось, что российским военным также пришлось частично отойти из Купянска в Харьковской области. Город расположен на дороге, ведущей от Изюма в сторону России и Луганской народной республики (ЛНР).

Оставанцы



