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Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска

Военкор Коц сообщил об отходе российских войск из Купянска после наступления ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российским военным в ходе проведения специальной военной операции пришлось частично отойти из Купянска в Харьковской области. Об этом в Telegram пишет военный корреспондент Александр Коц.

По сведениям Коца, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол. Купянск расположен на дороге, ведущей от Изюма в сторону России и Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, военкор сообщил о проблемах для российской армии в Изюме — городе неподалеку от административной границы Донецкой народной республики (ДНР).

«Да, приходится констатировать, что противника сдержать под Купянском не удалось», — написал Коц.

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8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Ни российская, ни украинская сторона не делала официальных заявлений о ходе наступления. При этом Генштаб ВСУ сообщил, что наступающие части «освободили более 20 населенных пунктов» в Харьковской области. Кроме того, по данным украинского командования, ВСУ «вклинились в оборону» российских сил «на глубину до 50 километров».

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Варвара Кошечкина
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