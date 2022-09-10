Карла III официально провозгласили королем Британии

Королем Великобритании официально провозгласили сына Елизаветы II Карла III

Сына Елизаветы II Карла III официально провозгласили королем Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс передачи трона прошел на совете престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в субботу, 10 сентября. Обычно эта процедура проводится в течение суток после смерти предыдущего правителя, однако в этот раз собрание отложили, так как о смерти Елизаветы II стало известно в вечернее время.

Прошедшая процедура является формальной конституционной необходимостью, так как фактически Карл III стал королем сразу после смерти матери. Сегодня ряд высокопоставленных лиц Великобритании подписал прокламацию о его официальном провозглашении.

О смерти Елизаветы II в возрасте 96 лет стало известно в четверг, 8 сентября. В Британии идет 10-дневный общенациональный траур.

Дата похорон королевы пока не оглашена. Ожидается, что они пройдут на 11-й день после смерти Елизаветы II. Ее тело на поезде доставят в Эдинбург. Гроб пронесут по знаменитой Королевской миле — череде улиц, ведущих от Эдинбургского замка к Холирудскому дворцу. Затем тело отправится в Лондон на королевском поезде, а на каждой платформе по пути следования будет выставлен почетный караул.