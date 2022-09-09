Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева Британии Елизавета II умерла на 97-м году жизни, королем станет ее сын Чарльз

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни, новым королем станет ее сын Чарльз. Об этом говорится на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. официальная страница королевской семьи в Twitter

До этого Reuters сообщало, что королеву положили под медицинское обследование из-за ухудшения состояния здоровья. В мае поступала информация, что королева страдала из-за болезни ног и ей сложно было передвигаться.

В шотландский замок Балморал, где находится королева, приехали все ее дети: принцесса Анна, принцы Чарльз и Эдвард с супругами, а также принц Эндрю. Кроме того, в Шотландию направлялся принц Уильям — старший сын Чарльза и брат Гарри.

Новый король

Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Об этом сообщила премьер Великобритании Лиз Трасс.

Сегодня корона переходит... нашему новому монарху... Его Величеству королю Карлу III Лиз Трасс премьер Великобритании

Ожидается, что Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, 9 сентября.

При этом Трасс заявила о вступлении страны в новую эру и призвала британцев объединиться для помощи новому королю, Карлу III. «В то время как мы скорбим, мы должны объединиться, чтобы помочь ему нести важную ответственность, которую он несет за нас», — обратилась премьер Британии к гражданам страны.

Мировая реакция

Многие мировые лидеры и политики отреагировали на смерть британской королевы. Так, президент США Джо Байден заявил, что она была больше, чем просто монархом и «определила эпоху» и помогла сделать особенными отношения с США.

При этом бывший британский премьер Борис Джонсон назвал этот день самым грустным днем для Британии, а канцлер Германии Олаф Шольц назвал Елизавету II образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов людей.

Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной Королевы. Он пожелал королю Британии мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты.