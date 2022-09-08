Джонсон назвал смерть Елизаветы II самым грустным событием для Британии

Экс-премьер Джонсон назвал смерть королевы Елизаветы II самым грустным днем для Британии

Бывший премьер Британии Борис Джонсон прокомментировал смерть королевы Елизаветы II. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Джонсон назвал сегодняшний день самым грустным днем для Британии. «Это самый грустный день для нашей страны», — подчеркнул экс-премьер.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец заявил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.