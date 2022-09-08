The Times: Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу

Карл III будет официально объявлен королем Великобритании в пятницу, 9 сентября, пишет The Times.

По данным издания, «Карл будет официально провозглашен королем завтра».

Елизавета II скончалась в пятницу, 8 сентября, в Шотландии. Ранее премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II. Он также пожелал королю Британии мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты.