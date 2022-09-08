Новый британский король взял себе имя Карл III

Принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III

Премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III. Ее слова приводит РИА Новости.

Трасс заявила, что британская корона сегодня переходит королю Карлу III. «Сегодня корона переходит... нашему новому монарху... Его Величеству королю Карлу III», — подчеркнула она. Премьер завершила речь словами: «Боже, храни короля».

Ранее Чарльз сделал первое заявление в качестве нового короля. Он заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали». Семья, страна и Содружество скорбят, подчеркнул сын королевы.

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, стоявшего во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.