Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Новый британский король взял себе имя Карл III

Принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III

Фото: Jane Barlow / Getty Images

Премьер Великобритании Лиз Трасс сообщила, что принц Чарльз, ставший британским королем после смерти его матери королевы Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III. Ее слова приводит РИА Новости.

Трасс заявила, что британская корона сегодня переходит королю Карлу III. «Сегодня корона переходит... нашему новому монарху... Его Величеству королю Карлу III», — подчеркнула она. Премьер завершила речь словами: «Боже, храни короля».

Ранее Чарльз сделал первое заявление в качестве нового короля. Он заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали». Семья, страна и Содружество скорбят, подчеркнул сын королевы.

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, стоявшего во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.