Байден отреагировал на смерть Елизаветы II

Президент США Байден заявил, что Елизавета II «определила эпоху»

Президент США Джо Байден отреагировал на смерть королевы Великобритании Елизаветы II, заявив, что она была больше, чем просто монархом. Его слова приводит РИА Новости.

Американский президент отметил, что Елизавета II «определила эпоху» и помогла сделать особенными отношения с США.

По словам Байдена, он рассчитывает на дальнейшую дружбу США и Великобритании при новом монархе. «В предстоящие годы мы ждем продолжения тесной дружбы с королем и королевой-консорт», — сказал он.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки. Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз.