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В ДНР сообщили о ликвидации украинских диверсантов

В ДНР ликвидировали диверсантов, которые планировали теракты на критически важных объектах

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали две украинские диверсионные группы. Согласно заявлениям министерства госбезопасности (МГБ), они планировали теракты на критически важных объектах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление МГБ.

«Получена информация о заброске на территорию республики диверсионных групп противника с целью проведения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении. Подробности не приводятся, однако уточняется, что первая группа уничтожена еще 26 августа. Возглавлял группу помощник начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины Вячеслав Матвеев с позывным «Тигр».

Вторая группа ликвидирована 7 сентября.

Ранее в ДНР рассказали о подвиге российских бойцов в Балаклее. Они обороняли город в Харьковской области ограниченными силами и нанесли противнику «колоссальный урон».

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Платон Щукин
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