В ДНР рассказали о подвиге российских бойцов в Балаклее

Советник премьера ДНР Гагин: бойцы российского СОБР совершили в Балаклее подвиг

Военные российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя город Балаклею в Харьковской области ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон. Об этом заявил советник председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он отметил, что удержать город удалось силами меньше полной роты.

Учитывая, что это просто полицейский спецназ, и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без «двухсотых» — это просто подвиг Ян Гагин советник председателя правительства ДНР

Гагин также заявил, что украинские формирования понесли огромные потери при попытке взять Балаклею. «Чудовищные потери и в живой силе, и в технике», — подчеркнул он.

Ситуация в Балаклее

Ранее сообщалось, что в боях за Балаклею Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу украинского спецназа «Сокол». По данным журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, а волонтеры массово призывают сдавать кровь для военных, наступающих под Балаклеей.

8 сентября ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Позднее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц указал на работу российской группировки «Отважные». Он обратил внимание, что возникает справедливый вопрос: «почему войска Центрального военного округа превратились в "пожарную команду", которую бросают на самые важные участки?». Коц заявил, что когда из всех группировок одна показывает большую эффективность, и поэтому ей затыкают дыры — это ненормально.

Интенсивность обстрелов Харьковской области со стороны ВСУ за последние дни усилилась в пять раз, сообщил глава администрации освобожденных территорий региона Виталий Ганчев. «В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся», — заявил представитель местных властей. Ганчев также уточнил, что эвакуация мирного населения проводится из Изюма, Шевченково, Купянска и Балаклеи.

Стратегический пункт

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Балаклея особенно интересна украинской армии, поскольку там находится 62-й армейский арсенал. В ходе наступления ВСУ рассчитывали захватить его и получить доступ к большому количеству боеприпасов, пояснил он. Однако, уверен военный эксперт, запасы уже иссякли. «Но, поспешу их огорчить, там уже давно ничего нет, мы все расстреляли, так как все эти боеприпасы прекрасно подходят к нашему вооружению», — добавил он.

Об интересе украинского командования к харьковскому направлению говорит и массовость попытки контрнаступления ВСУ в том районе. Так, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что потери Украины за несколько дней превысили пять тысяч бойцов, хотя переброшено туда было свыше 30 тысяч человек.

Украинские военные также говорят о «страшном замесе». Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» признали факт тяжелых потерь, из-за которых у солдат возникает «поганое ощущение засады».

Россия же направила в Харьковскую область тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», а также комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300.