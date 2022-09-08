Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о тысячах погибших бойцах ВСУ под Балаклеей

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ потеряли в районе Балаклеи более 5000 бойцов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Балаклея в Харьковской области. По его словам, в боях на этом направлении погибли более пяти тысяч бойцов украинской армии, передает РИА Новости.

Военный рассказал, что украинская сторона бросила на контрнаступление на данном участке фронта свыше 30 тысяч человек и «буквально за два-три дня» понесла «тяжелые потери».

«Да, были попытки взять Балаклею, было несколько штурмов (...). И надо отметить, что наши бойцы действительно проявили себя очень достойно и спокойно отбили все их атаки, и они оттуда, получается, ретировались уже дальше в направлении Изюма», — заявил командир чеченского спецназа в эфире телеканала «Россия 1» и отметил, что сейчас на фронте «ничего сверхъестественного не происходит».

В четверг, 8 сентября, стало известно, что украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, однако были отброшены. В итоге город остался под контролем российских военных. По информации главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, бойцы ВСУ смогли только «по части территории прогнуть немного линию обороны». «В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Открыт первый участок российской мегатрассы
В МИД Казахстана опровергли информацию о выдворении украинского посла
Психолог перечислил признаки выгорания на работе
Центробанк спрогнозировал курс доллара
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.