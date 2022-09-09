В Харьковской области сообщили об усилении интенсивности обстрелов региона

Власти Харьковской области заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Интенсивность обстрелов Харьковской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни усилилась в пять раз, сообщил глава администрации освобожденных территорий региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся», — заявил представитель местных властей.

Ганчев также уточнил, что эвакуация мирного населения проводится из Изюма, Шевченково, Купянска и Балаклеи.

Ранее стало известно, что на границе России и Харьковской области, в районе пункта пропуска Логачевка, выстроилась многокилометровая очередь из беженцев. Жители Балаклеи и Купянского покидают свои дома из-за участившихся обстрелов.

8 сентября стало известно, что тало известно, что ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.