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В Харьковской области сообщили об усилении интенсивности обстрелов региона

Власти Харьковской области заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Интенсивность обстрелов Харьковской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни усилилась в пять раз, сообщил глава администрации освобожденных территорий региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся», — заявил представитель местных властей.

Ганчев также уточнил, что эвакуация мирного населения проводится из Изюма, Шевченково, Купянска и Балаклеи.

Ранее стало известно, что на границе России и Харьковской области, в районе пункта пропуска Логачевка, выстроилась многокилометровая очередь из беженцев. Жители Балаклеи и Купянского покидают свои дома из-за участившихся обстрелов.

8 сентября стало известно, что тало известно, что ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.

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Алевтина Запольская
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