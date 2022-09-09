В Харьковской области сообщили об усилении интенсивности обстрелов региона
Интенсивность обстрелов Харьковской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни усилилась в пять раз, сообщил глава администрации освобожденных территорий региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
«В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно, но мы максимально стараемся», — заявил представитель местных властей.
Ганчев также уточнил, что эвакуация мирного населения проводится из Изюма, Шевченково, Купянска и Балаклеи.
Ранее стало известно, что на границе России и Харьковской области, в районе пункта пропуска Логачевка, выстроилась многокилометровая очередь из беженцев. Жители Балаклеи и Купянского покидают свои дома из-за участившихся обстрелов.
8 сентября стало известно, что тало известно, что ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.