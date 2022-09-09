Российские войска уничтожили спецназ ВСУ в боях за Балаклею

«Русская весна»: в боях за Балаклею ВС России уничтожили группу спецназа ВСУ «Сокол»

В боях за Балаклею Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу украинского спецназа «Сокол». Об этом сообщают военкоры издания «Русская весна» в своем Telegram-канале.

Па данным журналистов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, а волонтеры массово призываю сдавать кровь для военных, наступающих под Балаклеей.

Ранее стало известно, что танки ВСУ попытались прорваться к городу Купянск. «Над Купянском валит густой дым и работает авиация ВКС. Местные жители покидают город в направлении Сватово», — заявляли военкоры.

8 сентября ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.