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Танки ВСУ попытались прорваться к Купянску

WarGonzo заявил о попытке танкового прорыва ВСУ под Купянском

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорваться к городу Купянск, идет бой. Об этом сообщает в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на источники.

«Над Купянском валит густой дым и работает авиация ВКС. Местные жители покидают город в направлении Сватово», — говорится в сообщении.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что все дыры на Украине затыкаются одной российской группировкой «Отважные». Таким образом он прокомментировал переброску техники «Отважных» на Харьковское направление. «Кадры глаз радуют. И мы знаем, что уж кто-кто, а "Отважные" со своей задачей справятся», — написал Коц.

ВСУ начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

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Варвара Кошечкина
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